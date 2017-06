Soja und Co als Milchalternative?

Ludwigsburg (p). Ein Sensorikseminar des Ernährungszentrums Mittlerer Neckar befasst sich am Dienstag (4. Juli) von 19 bis 20.30 Uhr mit Alternativen zur Milch. Referentin Kerstin Packeiser ist Diplom-Oecotrophologin und Ernährungsfachkraft Allergologie (DAAB). In diesem Seminar erfahren wird unter anderem der Herstellungsprozess der pflanzlichen Drinks und werden die Unterschiede in der Zusammensetzung beleuchtet. Kostenbeitrag: zwei Euro. Anmeldeschluss ist der morgige Dienstag (27. Juni) unter Teleon 0 71 41 / 1 44 27 00. Veranstaltungsort ist das Ernährungszentrum Mittlerer Neckar, Auf dem Wasen 9, Ludwigsburg