Sich selbst wieder in Balance bringen

Illingen (p). Am Montag (29. Mai) lädt der Förderverein für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität um 19 Uhr zu einem rund zweistündigen, öffentlichen Vortrag in das Seniorenzentrum St. Clara, Wiesenweg 10, in Illingen ein. Unter dem Motto „Erkenne die Hilferufe Deines

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen