Schwungvoller Abend mit viel Musik

Sersheim (p). Einladung an alle Musikfreunde zum Herbstkonzert unter dem Motto „Herbst-Impressionen“ in die Sersheimer Sport- und Kulturhalle am Samstag (19. Oktober). Der gemischte Chor trägt neugelernte und auch bekannte Lieder vor und als Gastchor wird der Männergesangverein Vaihingen mit vielen Liedern erfreuen. Saalöffnung ist um 19 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro im Vorverkauf und zwölf Euro an der Abendkasse. Vorverkaufskarten bei Blumen Strecker oder beim Getränkemarkt Ackermann gegenüber von Penny.