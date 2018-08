Schw. Albverein, Enzweihingen

Die Ortsgruppe Enzweihingen des Schwäbischen Albvereins bricht vom 2. bis 5. September zu einer Wanderfreizeit auf. Einstieg in den Reisebus ist in Enzweihingen B 10 um 8 Uhr, zweiter Einstieg in Vaihingen, Salzäcker, um 8.10 Uhr. Geboten sind unter anderem ein Stadtrundgang in Trier, Wanderungen um Deudesfeldt und eine Besichtigung der Burg Eltz. Informationen bei Hans Georg Baum, Telefon 0 70 42 / 1 29 38.