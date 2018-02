Repair-Café für Kleider in Vaihingen

Vaihingen (p). Zum wiederholten Mal findet das Repair-Café am Mittwoch (7. Februar) von 15 bis 20 Uhr in den Räumen der Textilwerkstatt Kleiderrat Vaihingen in der Hans-Krieg-Straße 5 statt. Jeder kennt die Geschichte von Gottfried Keller „Kleider machen Leute, Leute

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen