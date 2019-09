Rechtzeitig Vorsorge treffen

Drucken Vaihingen (pv). Am morgigen Sonntag (22. September) befasst sich um 14.30 Uhr eine Themenführung mit den ehemaligen Gefängnissen in der Enzstadt. Vaihingen lockt seine Besucher seit jeher mit seinen prachtvollen Fachwerkhäusern und seiner malerischen Lage am Fluss.... »