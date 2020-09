Bietigheim-Bissingen (p). Am Sonntag (20. September) findet um 19 Uhr das zweite Konzert des Bietigheimer Orgelherbstes in der katholischen Kirche Sankt Laurentius Bietigheim, Uhlandplatz 1, mit Peter Schleicher aus Stuttgart statt. Schleicher ist Assistent der Kirchenmusik an St. Fidelis in

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen