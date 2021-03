„Diesmal nicht gestohlen, sondern zerstört“, schreibt Ensingens Ortsvorsteher Gerhard Ciapura zu seinen Fotos. Dieser sinnlose Vandalismus mache wütend, fügt er an. Die Jubiläumsschilder an den Ortseingängen Ensingens seien von Horrheim kommend, von Kleinglattbach kommend und in der Laute (altes Bahnhöfle) zerschnitten worden. Er habe Strafanzeige gestellt.