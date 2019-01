Neue Yoga-Kurse für Jungs und Mädels

Vaihingen (p). Beim Verein Zentrum für Gesundheitsbildung in Vaihingen starten neue Yoga-Kurse für Kinder und Jugendliche. Am Mittwoch (16. Januar) geht es um 17.15 Uhr für Mädels und Jungs ab elf Jahren los, zuvor gehen am selben Tag um 16.15 Uhr die Kinder im Grundschulalter an den Start.

Ganz spielerisch werden dabei Übungen gemacht, bei denen die Kinder ruhiger, beweglicher und konzentrierter werden sollen, so die Veranstalter.

Informationen und Anmeldung bei Ulrike Scheytt, E-Mail lernzeit@freenet.de oder auf der Homepage www.zentrum-gesundheitsbildung-vai.de.