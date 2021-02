Musikalischer Gottesdienst

Ludwigsburg (p). Thomas Scharr (Bariton) und Martin Kaleschke (Klavier) sind am Sonntag (17. Februar) um 11 Uhr im „musikalischen Gottesdienst“ in der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz in Ludwigsburg mit Auszügen aus dem Liedzyklus „Das Vaterunser“ von Peter Cornelius (1824-1874) zu hören.

Umleitung in Ludwigsburg

Ludwigsburg (p). Wegen Kanalsanierungsarbeiten wird der Verkehr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg am Montag (22. Februar) teilweise umgeleitet.