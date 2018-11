Musik und Rezitation im PKC Freudental

Freudental (p). Anlässlich auch der Schändung der Freudentaler Synagoge vor 80 Jahren findet am Sonntag (11. November) um 18 Uhr die Inszenierung „Wenn die Lichter ausgehen“ statt. Kartenreservierungen sind über die Homepage www.pkc-freudental.de, per E-Mail mail@pkc-freudental.de oder telefonisch in der Geschäftsstelle unter Telefon 0 71 43 / 2 41 51 möglich. Am heutigen Freitag (9. November) findet um 19 Uhr eine Stunde der Erinnerung statt. Die Veranstaltung beginnt in der evangelischen Kirche in Freudental und endet nach einem Schweigemarsch vor der ehemaligen Synagoge.