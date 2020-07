MPC 2000 Männerchor

Zur ersten Probe mit Corona-Hygiene-Konzept treffen sich am Sonntag (2. August) die Gruppe 1, 1.Tenor, von 8.30 bis 10 Uhr und nach einer Lüftungspause dann um 10.30 bis 12 Uhr Gruppe 2, 2.Tenor, im Sängerheim in Hochdorf. Mit Maske vom Parkplatz bis zum Stuhl gehen, dazwischen dann am „ Hygiene-Point“ einen Stop einlegen, um sich in die Anwesenheitsliste einzutragen und die Hände zu desinfizieren. Achtung: Getränke werden keine ausgegeben, darum selbst mitbringen.