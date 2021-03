Maultaschen to go in St. Antonius

Vaihingen (p). Das Fastenessen an Palmsonntag in der Seelsorgeeinheit Vaihingen-Eberdingen muss in diesem Jahr anders stattfinden. Der Erlös geht an den Tafelladen, der gerade nun besonders Unterstützung braucht. Darum bietet die Kirchengemeinde St. Antonius am Palmsonntag (28. März) „Maultaschen to go“ an (Schwäbische Maultaschen mit Kartoffelsalat), die vor und nach dem Gottesdienst am Gemeindezentrum abgeholt werden können. Bestellungen werden bis 17. März über die Homepage se-vaihingen-eberdingen.drs.de oder telefonisch in einem Pfarrbüro entgegengenommen.