Macht und Pracht im Schloss Ludwigsburg

Ludwigsburg (p). „Macht und Pracht“ – so lautet das diesjährige Motto am „Tag des offenen Denkmals“. Sonst kaum zugängliche historische Stätten öffnen am Sonntag (10. September) ihre Türen. In Schloss Ludwigsburg gibt’s in der Ausstellung „Pflegen und Bewahren“ einen Blick

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen