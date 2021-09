Liberales Forum im Corleo

Vaihingen (p). Die Freien Demokraten aus Vaihingen laden zur offenen Gesprächsrunde, dem Liberalen Forum, ein. Am Donnerstag (2. September) um 19 Uhr treffen sich Mitglieder und Interessierte im Bistro Corleo in der Stuttgarter Straße in Vaihingen. Mitglieder der FDP-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Vaihingen und des FDP-Ortsverbandes Vaihingen-Sachsenheim freuen sich, über anstehende Themen diskutieren zu können. Der FDP-Bundestagskandidat Oliver Martin ist auch anwesend. Eine Anmeldung ist nicht nötig; die Corona-Schutzmaßnahmen müssen beachtet werden.