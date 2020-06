Drucken Vaihingen (p). Die Vaihinger Landfrauen bieten am Mittwoch (1. Juli) um 17 Uhr einen Kräuterspaziergang mit Claudia Nafzger an. An vielen Wildpflanzen und Kräutern laufen wir täglich achtlos vorbei. Die Kräuterpädagogin zeigt, was bei uns so wächst,... »