Kunstgeschenkemarkt im Feinkunstladen

Vaihingen (p). Der Feinkunstladen in der Heilbronner Straße in Vaihingen öffnet für einen Kunstgeschenkemarkt: Am Freitag (3. Dezember) und Freitag (10. Dezember) von 16 bis 18.30 Uhr, am Samstag (4. Dezember) und Samstag (11. Dezember) von 10 bis 15 Uhr, am Sonntag (5. Dezember) und Sonntag (12. Dezember) von 11 bis 17 Uhr.

Es gibt Gemälde, Bilder, Keramik, Hefte, Geschenkverpackung, Geschenkpapier, Geschenkverpackungen für Schmuck, Geld oder Gutscheine, Baumschmuck, Postkarten, Rakukugeln, Collagen und vieles mehr. Es gilt die aktuelle Coronaverordnung.