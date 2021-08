Drucken Ludwigsburg/Nussorf (p). „Ab auf’s Rad“ heißt es wieder in Grünbühl-Sonnenberg: am Freitag (27. August) bei einer E-Bike-Tour zum Bioland-Hof Laiseacker in Nussdorf. Gemeinsam mit Volker Kugel, dem Direktor des Blühenden Barocks Ludwigsburg, als Gartenexperte bekannt aus Funk... »