KPV Oberriexingen

Am Dienstag (18. Februar) bietet der Krankenpflegeverein Oberriexingen eine Fahrt in die historische Markthalle nach Stuttgart an. „Lassen Sie sich von einzigartigen Gerüchen und exotischen Speisen verzaubern“, schreiben die Veranstalter. Abfahrt ist um 9.30 Uhr vor