KPV Oberriexingen

Am Mittwoch (29. Januar) bietet der Krankenpflegeverein Oberriexingen eine Fahrt in die Therme nach Böblingen an. Abfahrt für die Teilnehgmer ist um 9.30 Uhr vor der Tiefgarage hinter dem Rathaus, Rückkehr gegen 15 Uhr. Die Fahrt