Kostenlose Kurse für arbeitslose Menschen

Ludwigsburg (LL). Die Gesundheitsförderung von Arbeitslosen nach SGB II im Landkreis Ludwigsburg geht nach den großen Ferien mit Gesundheitskursen los. Entweder digital oder wenn möglich in Präsenz. Angeboten werden Kurse aus dem Entspannungsbereich, Ernährungsworkshops und Vorträgen. Für die arbeitslosen Menschen des Landkreises Ludwigsburg sind die Angebote alle kostenfrei. Das Programm wird an unterschiedlichen Standorten des Landkreises Ludwigsburg durchgeführt. Informationen zu den Kursangeboten dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uh unter Telefon 01 62 612 95 38 oder per E-Mail an i.ebinger@gesundheitskoordination.de .