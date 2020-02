Vaihingen/HOchdorf (p). Zum vorletzten Mal findet das Repair-Cafe am Donnerstag (27. Februar) von 15 bis 20 Uhr in den Räumen der Textilwerkstatt Kleiderrat in Vaihingen statt. Man kann selbst reparieren und erhält dabei fachliche Ratschläge. Birgit Steinert freut sich auf

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen