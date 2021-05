Kirche im Grünen

Ensingen (p). In diesem Jahr finden drei Gottesdienste der „Kirche im Grünen“ auf der Wiese beim Grillplatz am Ensinger See statt. Den ersten Gottesdienst am Sonntag (9. Mai) um 10 Uhr wird Pfarrerin Karin Blanc aus Ensingen feiern. Auch bei Gottesdiensten im Freien ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung notwendig.