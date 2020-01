Asperg (p). Im Glasperlenspiel in der Kelterstraße 5 in Asperg stehen wieder einige Veranstaltungen an (www.glasperlenspiel.de). Am Freitag (3. Januar) ab 20 Uhr gibt es eine Jam Session (Eintritt sieben Euro). Die Glasperlenspieler sind Garant für improvisationsreiche Jazz-Abende

