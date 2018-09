Infos zur Patientenverfügung

Mühlacker (p). Ein Vortrag am Montag (17. September) zeigt ab 19 Uhr im Consilio in Mühlacker, Bahnhofstraße 86, unter Berücksichtigung der Fragen der Teilnehmenden auf, was bei der Errichtung einer Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung zu beachten ist. Informationsmaterial und Vorlagen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich. Nähere Informationen im Consilio oder unter der Telefonnummer 0 70 41 / 81 46 90.