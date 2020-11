Informationen zum Einbruchschutz

Ludwigsburg (sr). Exklusiv für die Leser der Vaihinger Kreiszeitung bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Ludwigsburg einen kostenlosen Online-Vortrag zum Einbruchschutz an. Am Donnerstag (26. November) um 19 Uhr geht es los. Bei dem Vortrag „Sicher Wohnen“ wird unter anderem auf die Einbruchsstatistik im Landkreis Ludwigsburg, die bevorzugen Tatzeiten, Auswahl der Tatobjekte, Täterarbeitsweise und ganz speziell auf die Absicherungsmöglichkeiten von Häusern und Wohnungen eingegangen. Aber auch unabhängig von technischen Maßnahmen kann durch das Beachten von einfachen Verhaltenstipps der eigene Einbruchschutz erhöht werden. Außerdem haben die Zuhörer natürlich die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Für die Teilnahme „muss man nichts herunterladen, installieren und auch kein Konto erstellen“, sagt Hauptkommissarin Andrea Glück von der Beratungsstelle des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Ludwigsburg. Anmeldung per E-Mail an ludwigsburg.pp.praevention@polizei.bwl.de bis Donnerstag (26. November), 12 Uhr. Die Zugangsdaten (Link und Passwort) werden nach Ablauf der Anmeldefrist ab Donnerstagmittag per E-Mail zugesandt.