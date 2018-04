Mühlacker (p). Um das Thema Arthrose an Hüfte und Knie geht es am Mittwoch (11. April)s um 19 Uhr im RKH Krankenhaus Mühlacker. In der Informationsveranstaltung im Forum des Krankenhauses informiert Oberarzt Dr. Tobias Dorn, Gelenkzentrum Schwarzwald, über moderne Therapien

