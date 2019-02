„Heute oder Morgen“

Drucken Geänderte Öffnungszeiten Die Verwaltungsstelle in Häfnerhaslach ist bis einschließlich 31. März am Montagvormittag geschlossen und an den Mittwochnachmittagen von 17 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Hohenhaslach und Spielberg sind zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. »