Ludwigsburg (p). In Ludwigsburg gibt es wieder verschiedene Stadtführungen. Die Märchenerzählerin Xenia Busam entführt am Freitag (23. Oktober) um 20 Uhr mit gruseligen und geheimnisvollen Geschichten an richtig finstere Plätze. Schaurige Geschehnisse in Grüften und Gemäuern, von gefährlichen Wesen und

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen