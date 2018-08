Gläserne Produktion im September

Kirchheim/Hessigheim (LL). Am Sonntag (2. September) wird im Rahmen der Gläsernen Produktion in Kirchheim das Apfelfest in der Obsthalle, Krümmling 1, gefeiert. Um 10 Uhr Beginn mit einem Gottesdienst, das Erntezügle fährt auch. Am darauffolgenden Sonntag (9. September) gibt es Führungen und noch viel mehr auf dem Weingut Eisele, Steinbeisweg 1, in Hessigheim. Familie Eisele bewirtschaftet im Neckartal 10 Hektar Weinberge, darunter zwei Hektar terrassierte Steillagen.