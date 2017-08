Gitarrenduo auf dem Wochenmarkt

Ludwigsburg (p). Das Gitarrenduo Gutmann und Schmolz tritt am Samstag (2. September) ab 10 Uhr auf dem Wochenmarkt auf. Am Marktbrunnen interpretieren die beiden Musiker mit Gitarre und Gesang irische und deutsche Lieder – zum Beispiel von Christie Moore und Hannes Wader – sowie Songs von Cat Stevens, Bob Dylan oder Simon and Garfunkel. Die Wochenmarktkonzerte sind eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von Tourismus & Events Ludwigsburg und dem Stadtverband der Gesang- und Musikvereine.