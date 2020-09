Geselliges Spielen beginnt wieder

Vaihingen (p). Die Veranstaltungen im Bürger-Treff in Vaihingen laufen langsam an. Am Montag (21. September, 14.30 Uhr) kommt auch die Gruppe „Geselliges Spielen“ wieder zusammen. Es wurde ein Hygiene-Konzept erstellt. Zugelassen sind nur vier Tische mit maximal vier Personen. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Ulrich Ammon (Telefon 0 70 42 / 94 08 32) oder Roland Schinkel (Telefon 0 70 42 / 133 20).

Das Büro des BT in der Grabenstraße 20 ist ab sofort wieder zu folgenden Terminen besetzt: Montag, 16 bis 17.30 Uhr, Donnerstag 10 bis 11.30 Uhr, Telefon 0 70 42 / 97 96 50.