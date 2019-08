Führungen in Ludwigsburg

Bei der zweistündigen Radtour „Barock by bike“ am Sonntag (4. August) um 14 Uhr erfahren die Teilnehmenden von Bernd Meinholdt, wie sich Ludwigsburg innerhalb kurzer Zeit zu einer europäischen Kulturmetropole entwickelt hat. Die etwa vier Kilometer lange Route führt entlang der ehemaligen Stadtgrenze zur Grünen Bettlade und durch die rechtwinkligen, barocken Straßen zu Residenzschloss und Marktplatz. Treffpunkt ist an der Radstation am Westausgang des Bahnhofs. Kartenpreis: neun Euro.

Infos zu den Stadtführungen unter www.ludwigsburg.de/fuehrungen.