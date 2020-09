Oberriexingen/Stuttgart (p). In der Serie „Sportliches Rathaus“ der Sport-Region Stuttgart kommt jede Woche ein anderer Politiker zu Wort. In der aktuellen Folge beantwortet Oberriexingens Bürgermeister Frank Wittendorfer die Fragen, zu finden unter: https://www.sportregion-stuttgart.de/projekte/jahresmotto/sport-und-politik/oberriexingen-buergermeister-frank-wittendorfer. Auch Sersheims Bürgermeister Jürgen Scholz war in diesem Format schon dran.