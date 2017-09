Bietigheim-Bissingen (p). Am Samstag (23. September) lockt wieder der große Hofflohmarkt bei der Rommelmühle in Bietigheim. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. In der Flößerstraße 56/1 kann verkauft, bestaunt und gekauft werden. Standvergabe und Info unter Telefon 071 42 / 37 79 67 oder per E-Mail an flohmarkt@rommelmuehle.de. Der Aufbau findet ab 11 Uhr statt, der Flohmarkt von 13 bis 17 Uhr.