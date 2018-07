Festgottesdienst zum Abschied des Pfarrers

Unterriexingen (p). Mit einem Festgottesdienst verabschiedet die evangelische Kirchengemeinde Unterriexingen am Sonntag ihren Gemeindepfarrer Peter Huhn und seine Familie. Peter Huhn wird zum Abschluss seines Dienstes in der Gemeinde diesen Festgottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Dorfkirche Unterriexingen leiten

