Feiern beim TV Sersheim

Sersheim (p). Der TV Sersheim lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte zum Vereinsfeschd heute (14. Dezember) in die Sport- und Kulturhalle ein. Los geht es um 18.30 Uhr mit der musikalischen Eröffnung durch den Musikverein Sersheim. Um 19 Uhr startet das Programm. Am Sonntag (15. Dezember) findet in der Halle die Kinderweihnachtsfeier statt. Hallenöffnung ist um 14.30 Uhr, Beginn um 15 Uhr. Hauptprobe am heutigen Samstag ab 10 Uhr.