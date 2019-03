Sersheim (p). Zum Faschingsausklang am Dienstag (5. März) mit den bereits bekannten „Lausbuba“ lädt die katholische Arbeiterbewegung in den katholischen Gemeindesaal in Sersheim ein, Beginn 19 Uhr. Für das leibliche Wohl gesorgt und die Bar ist geöffnet. Eintritt: acht Euro. Veranstalter: KAB Sersheim