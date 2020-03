Familienspaß im Kloster Maulbronn

Maulbronn (p). Im Kloster Maulbronn gibt es an diesem Wochenende zwei Sonderführungen. Am Samstag (7. März) geht es mit Referentin Dr. Gaby Lindenmann-Merz unter der Überschrift „Krank und Alt im Kloster“ in Bereiche, die sonst nicht zugänglich sind. Am Sonntag (8. März) können Jung und Alt nach einer Klosterführung miteinander werkeln, zum Beispiel beim Buchbinden oder Korbflechten. Los geht es um 14 Uhr. Preise je 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Anmeldung telefonisch Samstag bis 17 Uhr unter 0 62 21 / 658 88 15 nötig.