Familiengottesdienst in Sersheim

Sersheim (p). Am Donnerstag (25. Mai) veranstaltet die evangelisch-methodistische Kirche Sersheim/Vaihingen gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Sersheim um 10.30 Uhr einen Himmelfahrts-Familiengottesdienst in der Sport- und Kulturhalle in Sersheim.

Das Thema heißt dieses Jahr: „Sag mir, wo der Himmel ist.“ Nach dem Gottesdienst gibt es ein Maultaschen-Essen, Kaffee und Kuchen. Außerdem findet in der Halle ein Fußballturnier statt, wofür sich Gruppen jeden Alters anmelden können.