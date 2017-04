Familiengeschichten im Mühlenmuseum

Wiernsheim (p). „Bewegende Momente“ gibt es oft, wenn Familien aus ihren Geschichten durch die Jahrzehnte erzählen. Das gleichnamige Projekt der katholischen Dekanate Ludwigsburg und Mühlacker bringt Menschen, die gerne schreiben zusammen mit solchen, die gerne Familiengeschichten hören. Im Kaffeemühlenmuseum am Marktplatz in Wiernsheim gibt es am Donnerstag (4. Mai) ab 18 Uhr wieder eine Gelegenheit, Geschichten zu hören. Der Eintritt ist frei, für eine musikalische Umrahmung des Abends ist gesorgt, Einlass ist ab 17 Uhr.