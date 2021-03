Mühlacker (p). Am Sonntag (14. März) findet die Landtagswahl statt. Auf der Homepage der Stadtverwaltung Mühlacker werden am Sonntagabend die Ergebnisse aus Mühlacker sowie weitere Ergebnisse einsehbar sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Unter folgendem Link gelangt man zur Homepage der Stadtverwaltung Mühlacker: www.muehlacker.de