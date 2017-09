Enztalradweg gesperrt

roßwag (pv). Zur Durchführung von Belagsarbeiten ist der Enztalradweg in Roßwag an der Gemarkungsgrenze nach Mühlhausen am Dienstag (19. September) auf einem Abschnitt von rund 300 Metern gesperrt. Für Radler wird eine Umleitung eingerichtet.