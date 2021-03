Duo Dui do on de Sell wird abgesagt

Schützingen (p). Aufgrund der Beschränkungen durch das Coronavirus kann die vom Schützinger Spatzabrettle geplante Veranstaltung mit dem Comedy-Duo Dui do on de Sell am Samstag (20. März) in der Stromberghalle in Illingen nicht stattfinden. Bereits reservierte Karten werden storniert. Die nächste Veranstaltung findet voraussichtlich am 4. Dezember in der Festhalle in Schützingen statt. Der Vorverkauf für diese und die anderen Veranstaltungen der Herbststaffel startet im Juli. Alle weiteren Infos unter www.spatzabrettle.de.