Vaihingen/Eberdingen/Hohenhaslach/sersheim (pfi). Nachdem der erste Sammeltermin im März Corona-bedingt abgesagt werden musste, holen nun am Samstag (11. Juli) junge Menschen in einigen Gemeinden des evangelischen Kirchenbezirks Vaihingen die alljährliche Kleidersammlung nach. Wie bereits in den vorigen Jahren kommen die gesammelten

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen