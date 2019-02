Ludwigsburg (p). Anlässlich des Internationalen Frauentages präsentieren die Kontaktstelle Frau und Beruf Ludwigsburg und Poetry Slam Ludwigsburg rein weibliche Slam-Poetry. „Denn Frauen haben etwas zu sagen, sei es pointiert, wortverspielt, verträumt, kritisch“, so die Veranstalter. Am 8. März ab 20 Uhrentscheidet im Central Kino in Ludwigsburg das Publikum, wer gewinnt.