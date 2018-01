Maulbronn (p). Eine Triple-King-Party mit der Deep River Band gibt es am heutigen Freitag (5. Januar) ab 20.30 Uhr im Musicpark Live in Maulbronn. Die Band aus dem Kraichgau ist nun seit über 13 Jahren „on the road“ und

