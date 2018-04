Drucken Ludwigsburg (p). Eine Informationsveranstaltung für Senioren findet am Donnerstag (5. April) auf dem Rathaushof in Ludwigsburg zum Thema „Elektrofahrrad“ statt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg bietet zusammen mit der Stadt und der Kreisverkehrswacht Ludwigsburg am Donnerstagnachmittag auf dem Ludwigsburger... »