Drucken Vaihingen (p). Zum wiederholten Mal findet das Repair-Café am Mittwoch (7. Februar) von 15 bis 20 Uhr in den Räumen der Textilwerkstatt Kleiderrat Vaihingen in der Hans-Krieg-Straße 5 statt. Jeder kennt die Geschichte von Gottfried Keller „Kleider... »