Call & Meet im Warenwandel

Ludwigsburg (LL). Seit gestern bietet das Gebrauchtwarenkaufhaus Warenwandel private Shopping-Termine an. Das System „Call & Meet“ erlaubt die individuelle Abholung vereinbarter Gegenstände. Die Telefonnummer 0 71 41 / 7 02 58 59 ist seit gestern wieder von Dienstag bis Freitag, 13 bis 17 Uhr, erreichbar. Die Mitarbeiter beraten auch schon am Telefon, ob das gesuchte Wunsch-Einzelstück verfügbar ist, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts Ludwigsburg. Eine Auswahl der käuflich zu erwerbenden Stücke gibt es im Internet unter www.avl-ludwigsburg.de/privatkunden/warenwandel/online-reservierung.